Ania z "Rolnik szuka żony" niebawem zostanie mamą. Fani są ciekawi, kiedy pokaże brzuszek

"Nie wiem kiedy i czy w ogóle będę pokazywać. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa. Pomimo tego, że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a co nie chcemy pokazywać ludziom. [...] Nie odpowiadam na pytania, który to miesiąc, jakie imię dziecka, kiedy dowiedziałam się o płci dziecka, na kiedy poród. Każdy człowiek ma jakieś granice prywatności, także proszę o uszanowanie tego" - zaapelowała Ania.