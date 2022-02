"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł na wakacjach w Dubaju. Pokazali ceny w restauracjach

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin mogą mówić o wielkim szczęściu. Oboje zgłosili się do "Rolnik szuka żony" z nadzieją, że to właśnie w programie odnajdą swoje drugie połówki. I tak też się stało. Uczestnicy zakochali się w sobie, spodziewają się dziecka, a już w pierwszej połowie marca powiedzą sobie sakramentalne "tak". Zanim to jednak nastąpi, młodzi wybrali się w, jak to sami nazywają, podróż przedślubną. Nie chcieli jednak odpocząć od gorączkowych weselnych przygotowań w Sopocie czy Zakopanem. Zdecydowali się na znacznie dalszy i bardziej egzotyczny kierunek - Dubaj.