"Rolnik szuka żony": Marek zachwycony późnym ojcostwem. Marzy także o wnukach

Nietuzinkowy Marek Walczak z Warmii był uczestnikiem 3. edycji "Rolnik szuka żony" . Wśród kandydatek, które ubiegały się o jego względy w programie, żony nie znalazł, ale niedługo po emisji show związał się z mieszkającą w okolicy Julią. Mimo sporej różnicy wieku, wybranka rolnika jest od niego młodsza o 15 lat, parze udało się stworzyć zgrany duet. Szybko zdecydowali się nie tylko na ślub i założenie rodziny, ale i nowy biznes. Nowa partnerka zmotywowała rozwodnika, by uporządkował swoje sprawy i rozpoczął nowy rozdział w życiu. Marek sprzedał gospodarstwo w Knopinie i załatwił kwestie majątkowe z byłą żoną. Z Julią, która na co dzień jest nauczycielką, zamieszkał w swoich rodzinnych stronach, pod Gietrzwałdem. Para postanowiła też zająć się agroturystyką.

Najważniejsze zmiany w życiu rolnika nie dotyczyły jednak gospodarstwa, ale życia prywatnego. Marek Walczak poza ślubem z młodszą partnerką, zdecydował się także na późne ojcostwo . Choć sam ma dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, nie bronił się przed tym, by zostać ojcem po raz trzeci.

- Mam też sporo sił, by po raz kolejny zostać tatą, bo wiem, ile to znaczy dla kobiety. A Julia jest cudowną dziewczyną i chcę, by była szczęśliwa - zapewniał niedługo przed tym, gdy na świecie pojawił się mały Franek.