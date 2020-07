Małgosia z "Rolnik szuka żony" zostanie mamą. "Prawie 2 lata po ślubie, prawie 2 baby"

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" cieszy się na samą myśl, że po raz drugi zostanie mamą. Choć do porodu zostało jeszcze kilka miesięcy, farmerka już teraz zaczęła intensywne przygotowania do tego wielkiego dnia. Pokoik, wyprawka, ubranka i w końcu kompletowanie torby do szpitala. Uff! Oprócz tego, rolniczka nie zwalnia tempa i wciąż dogląda prac na swoim gospodarstwie.