Małgorzata z "Rolnik szuka żony" w ciąży. Wie już, jak nazwie drugie dziecko

Małgorzata Borysewicz z " Rolnik szuka żony " niedawno ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Radosną nowinę obwieściła w Dzień Matki. "Przed nami trochę czasu do 2 szczęścia! Ale cieszymy się ogromniaście! Wszystkie momenty macierzyństwa mają swój urok, jednak usłyszeć od swojego dziecka słowo MAMA zmiękczyłoby największego twardziela" - napisała wówczas na Instagramie.

Choć do porodu zostało jeszcze kilka miesięcy, Małgosia już teraz zaczęła intensywne przygotowania do tego wielkiego dnia. Pokoik, wyprawka, ubranka i w końcu kompletowanie torby do szpitala. Uff! Oprócz tego, rolniczka nie zwalnia tempa i wciąż dogląda prac na swoim gospodarstwie. Jak sama przyznaje, czasem pogodzenie tego wszystkiego bywa bardzo męczące.