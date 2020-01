"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz w kusej mini. Odsłoniła nie tylko nogi

Małgorzata Borysewicz wystąpiła w programie "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. Była jedyną uczestniczką 4. edycji show Telewizji Polskiej. Piękna blondynka, która uwielbiała krótkie sukienki i szpilki, szybko stała się ulubienicą widzów. Miała też powodzenie u mężczyzn. Jej spodobał się jeden z kilku kandydatów - Paweł. Chłopak nie miał pojęcia o pracy na wsi, był też nieco młodszy od Gosi, ale szybko przekonał do siebie rolniczkę. Wszyscy trzymali kciuki, by związek Małgosi wypalił.