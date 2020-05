Imię dla synka nie było przypadkowe. Wyjawiła, skąd ta decyzja

Małgorzata Borysewicz (wcześniej Sienkiewicz) to niewątpliwie jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek wszystkich edycji " Rolnik szuka żony ". Od początku wiedziała, że zgłosiła się do programu, aby znaleźć miłość w życia. Show-biznes nie zdołał jej uderzyć do głowy i sukcesywnie wprowadzała swój plan w życie. Jak się okazało, z powodzeniem.

Jej serce zabiło szybciej do młodszego od niej Pawła, z którym we wrześniu 2018 r. stanęła na ślubnym kobiercu . Dopełnieniem szczęścia były narodziny ich synka w lutym 2019 r .

- Chodzi samodzielnie, teraz musimy go ganiać. (...) Jest straszną gadułą, to nas zdziwiło, że bardzo dużo słów powtarza. O dziwo, jego pierwsze słowo było tata, ale mama oczywiście też mówi. Mówi mama, baba, dziadzio, bardzo dużo słów mówi. My oczywiście z Pawłem bardzo się z tego cieszymy, bo to nam sprawia dużą radość - powiedziała Małgosia w najnowszym wywiadzie w magazynie "Party".