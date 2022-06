"Rolnik szuka żony": Łukasz zdradził, jaki jest jego ideał kobiety. Nie każda zdobędzie jego serce

- Nie można generalizować. Inaczej wygląda wychowanie na wsi, inaczej w mieście. Przynajmniej wcześniej tak wyglądało. (...) Dziewczyny przebywają na co dzień z rodzicami, widzą naocznie to, jak oni ciężko pracują, żeby zarobić pieniądze. A w miastach rodzice idą do pracy, wracają, a na konto przypływa przelew. (...) Dla mnie idealna kobieta to taka, która wychowała się na wsi, ale, kolokwialnie mówiąc, liznęła też miasta. Potrafi się odnaleźć w jednym i w drugim miejscu. (...) Zależy, kto i czego od związku oczekuje. Niektórzy wolą mieć taką kobietę, która będzie w domu, zajmowała się dziećmi i przygotowywała obiad. Ja idę w tym kierunku, żeby jednak kobieta sama też się rozwijała, niekoniecznie zajmując się tylko tym ogniskiem domowym - powiedział.