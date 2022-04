Łukasz z "Rolnik szuka żony" opowiedział o wstydliwej chorobie. Jego życie wisiało na włosku

Łukasz Sędrowski nie znalazł w słynnym "Rolniku" żony, ale zdobył za to dużą popularność. Choć od jego udziału w programie minęło sporo czasu, wciąż chętnie korzysta z rozpoznawalności i co jakiś czas przypomina o sobie fanom. Ostatnio zawitał do "Pytania na śniadanie", gdzie oznajmił, że miał raka jądra.