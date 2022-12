"Rolnik szuka żony": Krystyna rozstała się z żoną. Gestem odniosła się do sugestii o zdradzie

Krystyna brała udział w programie "Rolnik szuka żony" kilka lat temu, gdy starała się o serce Roberta z drugiej edycji. On wtedy wybrał inną kandydatkę, z którą tworzy rodzinę do dziś, a Krystyna odnalazła szczęście zupełnie gdzie indziej. Obecnie to ona zdecydowanie bardziej niż wspomniany rolnik wzbudza zainteresowanie mediów.