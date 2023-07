"Rolnik szuka żony": Klaudia i Valentyn bawią się na weselu. "Bo ja kocham ją mocno"

Klaudia z "Rolnik szuka żony", zgłaszając się do programu, była przekonana, że jedynym, czego brakuje jej do pełni szczęścia, jest mąż u boku. Miała nadzieję, że właśnie przed kamerami odnajdzie tego jedynego. Księciem, który spełnił jej oczekiwania, okazał się Valentyn. Gdy w jednym z ostatnich odcinków rolniczka wyznała, że to właśnie z nim chce dalej iść przez życie, zarówno jej wybranek, jak i widzowie odetchnęli z ulgą. Wszyscy ucieszyli się, że 26-latka dokonała słusznego wyboru.