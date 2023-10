"Rolnik szuka żony". Kandydatka flirtuje z przystojnym Arturem. Odważnie?

Artur to 28-letni rolnik z Mazowsza, uczestnik najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". Wysoki wzrost i ładny uśmiech zwrócił uwagę wielu dziewcząt z całej Polski, które przysłały do niego listy. Na pierwsze randki zaprosił same ładne, zgrabne i długowłose kandydatki. Niektóre spotkania okazały się zaskoczeniem, gdy rzeczywistość znacznie odstawała od tego, co widniało na nadesłanych zdjęciach. Innym razem spotkanie "na żywo" sprawiło, że Artur spojrzał na dziewczynę jeszcze przychylniej.