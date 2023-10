"Rolnik szuka żony". Kandydatka Artura nie rozumie zasad programu? "Może ty byś się do mnie przeprowadził"

Jest to o tyle zaskakujące, że do "Rolnik szuka żony" zgłaszają się mężczyźni i kobiety, którzy żyją na wsi i pracują na swojej gospodarce oraz szukają kogoś, kto do nich dołączy. Artur w swojej wizytówce przedstawił się jako ktoś, kto lubi pracę i poświęca się jej. Trudno sobie wyobrazić, że miałby ją porzucić, by się przeprowadzić. Czy Ola zwróciła uwagę tylko na wygląd rolnika, nie słuchając, co ma do powiedzenia? Ostatecznie znalazła się wśród dziewczyn zaproszonych na gospodarstwo Artura, czy tam zrozumie, czego i kogo szuka przystojny rolnik?