"Rolnik szuka żony": Kamil podziękował wszystkim oprócz Asi. Szybko się zreflektował

Kamil był najmłodszym uczestnikiem minionej edycji "Rolnik szuka żony", ale za to od początku sprawiał wrażenie bardzo pewnego, po co zgłosił się do programu. Nie krył, że przyszedł po miłość, z nadzieją na znalezienie odpowiedniej partnerki. Los się do niego uśmiechnął – poznał Asię, która zauroczyła go na tyle, że szybko podziękował innym kandydatkom. Nie miał wątpliwości, że to właśnie z nią chce kontynuować znajomość.