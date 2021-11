"Rolnik szuka żony". Już po ślubie Krzysztofa i Bogusi. Zabrakło jednej z rolniczek. Dlaczego?

Show "Rolnik szuka żony" połączył już sporo par. W najnowszej edycji hitu TVP przed kamerami zakochała się w sobie kolejna dwójka. Krzysztof niemal natychmiast upatrzył sobie Bogusię, a chętna do pracy uczestniczka programu była zachwycona takim obrotem sprawy. Pozostałe dwie panie szybko stanęły na straconej pozycji, liczyła się tylko Bogusia. Nic więc dziwnego, że po czterech dniach doszło do zaręczyn, a po kilku miesiącach od nagrywania odcinków do ślubu.