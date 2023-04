"Rolnik szuka żony": Joanna Wielgosz pokazała siostrę. Podobna?

Tuż przed Wielkanocą Joanna i Kamil z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" pojawili się w porannym magazynie telewizyjnej Dwójki, by opowiedzieć co nieco o swoich planach na święta i zbliżającym się ślubie. Ulubieńcy widzów nie zawitali jednak do studia TVP sami, ale w towarzystwie swojej kilkumiesięcznej córeczki, Antosi i siostry Joanny, Julii.