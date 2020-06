Grzegorz z "Rolnik szuka żony" rapuje. Fani pod wrażeniem

"Jestem Grzesiek, rolnik mały. 100 hektarów, co to jest? Mają tysiąc, dwa tysiące, ludziom dają pracę też. Żona Ania, nie do wiary. Skąd w mym życiu wzięła się? List pisała, ja wybrałem, zakochałem wtedy się. Rolnik żony już nie szuka, bo znalazła sama się. Dzięki Bogu, że to wszystko przed wirusem stało się. Nieistotne, to co było. Dziś medykom pomóc chcę. To ich praca, ich wytrwałość daje szanse innym też" - rapuje.