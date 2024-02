"Rolnik szuka żony": Ewa jak prawdziwa petarda. Pokazała pazurki na scenie

Jak dziś wygląda życie Ewy z "Rolnik szuka żony"?

Choć do tej pory Ewie nie udało się zbudować spektakularnej muzycznej kariery, wciąż koncertuje np. na dożynkach, piknikach czy festynach w małych miastach. Ostatnio jednym z występów pochwaliła się na InstaStory. W jej repertuarze znalazły się m.in. takie przeboje jak "Stumblin in" Chrisa Normana i Suzi Quatro czy "Winna" Agnieszki Chylińskiej. Sądząc po reakcji publiczności i komentarzach w sieci, koncert można zaliczyć do udanych.