"Rolnik szuka żony": Dawid stracił panowanie nad sobą

- Dawid powiedział, że może nie wybrać żadnej z nas - relacjonowała do kamery Martynka. - Takie rzeczy powinno się mówić w pierwszy dzień, a nie w przeddzień mojej randki. To co ja tu robię? Nie wiem, jak w ogóle można tak powiedzieć.

- Najbardziej ta randka jest po to, abym mogła to wszystko Dawidowi powiedzieć. To, co czuję i to, co myślę. I chyba się pożegnać - powiedziała wcześniej do kamery. - Ja nie odczułam ze strony Dawida żadnej troskliwości, gdy byłam smutna, a po mnie to widać od razu.