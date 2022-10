"Rolnik szuka żony". Czy plotki o Mateuszu okażą się prawdą?

W poprzednim odcinku programu "Rolnik szuka żony" widzowie mogli zobaczyć randkę Mateusza z Zuzą. Podczas spotkania dziewczyna powiedziała chłopakowi, że nie chcą z dziewczynami skakać sobie do oczu, by walczyć o jego serce. Ego rolnika ucierpiało na tyle, by dać nauczkę kandydatkom - wysłał pierwszą z nich do domu.