"Rolnik szuka żony". Czarne chmury nad związkiem Waldka i Ewy. Kto ma rację?

- Stoimy w miejscu, czas mija, za chwilę jesień, a my ciągle stoimy w miejscu - powiedział na samym początku odcinka Waldek. Chodziło mu o brak decyzji Ewy, jego wybranki, co do przeprowadzki do niego na gospodarstwo. Tymczasem z perspektywy kobiety to wygląda inaczej: