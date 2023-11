Ania z "Rolnik szuka żony" przeszła wielką metamorfozę. Na dawnych zdjęciach trudno ją rozpoznać

Anna z 10. edycji hitu TVP to nie tylko rolniczka, ale i bizneswoman. 35-latka z Wielkopolski jest właścicielką salonu kosmetycznego. Wystarczy spojrzeć na instagramowe konto bohaterki "Rolnik szuka żony", by przekonać się, że dbanie o urodę to wielka pasja Anny i sekret jej wielkiej metamorfozy.