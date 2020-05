Anna z "Rolnik szuka żony" odpowiada na atak internautki. "Nie chcę dorosnąć"

Jakub Napierała i Anna Stelmaszczyk tworzyli jedną z ulubionych par widzów " Rolnik szuka żony ". Uczestnik od początku wiedział, po co zgłosił się do programu i miał konkretnie określony typ kobiety, która ma szansę poruszyć jego serce. Nie owijał w bawełnę i szybko, choć niezwykle kulturalnie, podziękował pozostałym kandydatkom. Poczuł, że tylko Anna z Poznania jest tą, na którą czekał całe życie.

Niestety, po kilku miesiącach od emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" bohaterowie postanowili się rozstać. Oboje napisali na swoich profilach na Instagramie kilka słów o tym, co się stało. Anna stwierdziła, że inaczej rozumieją słowo "rodzina" i każdy szuka swojego szczęścia dalej, a Jakub podkreślił, że rozstają się w zgodzie.

Choć para rozstała się już kilka dobrych miesięcy temu, niektórzy fani programu wciąż się z tym nie pogodzili. Jedna z internautek rozpisuje się do Anny w wiadomościach prywatnych na Instagramie, udzielając jej tzw. "dobrych rad". Robi to jednak w niekulturalny sposób, wytykając uczestniczce, że to właśnie przez jej zachowanie rozpadł się związek z Jakubem. "Dorośnij kobieto, a nie wariatka" - pisze.