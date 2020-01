"Rolnik szuka żony": Anna i Jakub wspólnie spędzili Sylwestra

Anna i Jakub poznali się na planie programu “Rolnik szuka żony”. Udało im się stworzyć udany związek. Ich miłość kwitnie, czego dowodzi wspólne przywitanie 2020 roku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jakub i Anna z "Rolnik szuka żony" są coraz bardziej zakochani. (AKPA)

Ostatnia edycja reality show "Rolnik szuka żony" należała do nich. Jakub od samego początku wydawał się najbardziej uczciwy w stosunku do swoich kandydatek na żonę. Gdy zrozumiał, że więcej go łączy z Anną, podziękował Ewie za udział w programie i skupił się na rozwijaniu relacji z jedną kobietą.

Zobacz: Paweł z "Rolnik szuka żony" szczerze o życiu na wsi. Mówi, jakie jest naprawdę

- U nas to wszystko szło takim wolnym tempem. Nie było takiego wielkiego "wow" od razu, podchodziliśmy do tego bezpiecznie. Ucieszyłam się, że trafiłam na osobę, która nie naciska, nie narzuca się, że ze spokojem chce podejść do sprawy – opowiadała Ania w finałowym odcinku.

Efekty są obiecujące, gdyż po zakończeniu programu wciąż są parą. Wbrew plotkom, że ich uczucie nie przetrwa próby czasu, wykonali dalszy krok. Niedawno zamieszkali razem z jej 12-letnim synem.

Anna pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z Sylwestra. Co prawda, nie widać na nich Jakuba, ale to on był jej fotografem. Na tę wyjątkową noc kobieta wybrała małą czarną z odkrytym ramieniem i przedłużanym dołem z jednej strony. Sukienka podkreśliła jej zgrabną figurę.