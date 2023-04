"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała sukienkę. W kilka godzin zniknęła ze sklepu

Anna Bardowska to jedna z tych uczestniczek "Rolnik szuka żony", które z programu wyszły nie tylko z przyszłym mężem, ale również ogromną rzeszą fanów. Widząc, jak wielkie zainteresowanie wzbudza jej związek z Grzegorzem, postanowiła wykorzystać swoje medialne pięć minut. Rolniczka nie tylko prowadzi swój kanał na YouTube i sklep, ale przede wszystkim spełnia się jako influencerka na Instagramie. To właśnie tam pokazuje fankom m.in., co przygotowuje mężowi na obiad, jakich kosmetyków używa i relacjonuje postępy prac na budowie domu.