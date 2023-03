Ania Bardowska nie sądziła, że to się wydarzy. "Nie warto przejmować się osobami, którym zależy na naszym niepowodzeniu"

Bardowska, która nie wiedziała o takim zestawieniu, została bardzo pozytywnie zaskoczona. - Grzesiek mi pokazał, że jestem tam w dwóch kategoriach. W jednej na 69 miejscu, w drugim na dziewiątym. Dla mnie to jest mega wzruszające. Nigdy bym nie przypuszczała, że tak mi się życie poukłada, że z tak nieśmiałej osoby... będę mówiła do was, do tylu osób. Naprawdę bardzo się cieszę, że ze mną jesteście - dziękowała wzruszona rolniczka.