"Rolnik szuka żony": Ania odpowiedziała na osobiste pytania

Związek Ani i Kuby przez jakiś czas był przykładem i zachęta dla tych, którzy myśleli o zgłoszeniu się do programu. Gdy starszy rolnik zainteresował młodą i piękną kobietę, można było przez chwilę uwierzyć w bezinteresowną i ślepą miłość. Chemia między nimi była aż wyczuwalna, podczas odcinka specjalnego Ania , Jakub rzucał dowcipami z rękawa.

- Jakub jest kulturalny, uprzejmy, trzeba go bliżej poznać żeby wiedzieć, jaki jest w relacji - odpowiedziała na pytanie o to, jaki jest jego charakter. Wiele osób pyta także, czy przyjaźnią się, albo chociaż mają kontakt. Może Anie wie, czy jej były z kimś się teraz spotyka?

- Nie mam zielonego pojęcia, co u Kuby. Nie utrzymujemy kontaktu, nie przyjaźnimy się.

- Każdy z nas spotyka na drodze jakąś osobę myśli że to już jest to, planuje, a potem nie wychodzi. To jest po prostu życie - dodała.