"Rolnik szuka żony": Ania i Grzegorz świętują walentynki. Żona rolnika podzieliła się zabawnym wspomnieniem

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par z hitowego programu TVP. Z okazji walentynek podzielili się zabawnym wspomnieniem z "Rolnika".

Anna i Grzegorz Bardowscy to para, której popularność trwa, choć ich przygoda z programem "Rolnik szuka żony" zakończyła się już dawno.. Trudno się dziwić. Są naturalni, szczerzy i sympatyczni . I bardzo lubią dzielić się z innymi wszystkimi radosnymi chwilami, które ich spotykają.

Poznali się na planie show TVP "Rolnik szuka żony". Relacja szybko nabrała rumieńców . W kwietniu 2016 r. doszło do ślubu, a pod koniec roku Ania urodziła syna Jasia. Teraz są dumnymi rodzicami dwójki dzieci. W ubiegłym roku na świat przyszła ich córka, Liwia.

Oczywiście popularność zdobytą w programie Bardowscy umieją skrzętnie wykorzystać. Założyli własny kanał w serwisie You Tube, na którym dzielą się rolniczymi poradami, chętnie też biorą udział w rolniczych targach i pokazach. Nie da się jednak ukryć, że uwagę internautów najbardziej przyciąga to, co dzieje się w życiu prywatnym pary rolników.