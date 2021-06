"Rolnik szuka żony": Adrian jest załamany. Grad i burza zniszczyły mu gospodarstwo

Adrian Berkowicz był uczestnikiem 6. edycji "Rolnik szuka żony". Jeszcze do niedawna był szaleńczo zakochany w Ilonie, którą poznał w programie. Niestety, czar prysł dokładnie 19 kwietnia br. "To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył. Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia" - napisał farmer na Instagramie. Sprawę skomentowała również Ilona i później oboje na pewien czas zniknęli z mediów społecznościowych.