"Rolnik szuka żony": Adam Kraśko o lesbijskim ślubie koleżanki z programu

Krystyna Kamińska z "Rolnik szuka żony" wzięła ślub ze swoją partnerką. Jednak inny uczestnik programu uważa, że powinna liczyć się z konsekwencjami.

Dodał też, że nie wątpi, że kobiety będą musiały zmierzyć się z hejtem: - To jest ich życie, ich decyzje i to one poniosą tego konsekwencje. Na pewno spadnie na nie hejt, będą dziwne, niestosowne komentarze pod wspólnymi zdjęciami. Ja sam im tego ślubu nie bronię. Jeśli są ze sobą szczęśliwe, to jak najbardziej im kibicuję.