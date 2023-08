Roksana z "Rolnik szuka żony" niedawno została mamą. Uczestniczka programu TVP postawiła na przepych

O ile jednak to, co łączyło znanych rolników, do dziś owiane jest tajemnicą, to już losy Roksany są doskonale znane fanom programu. Po zakończeniu "Rolnik szuka żony" uczestniczka pozostała aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje swoją codzienność. A tę od jakiegoś czasu dzieli z ukochanym, Kamilem, oraz ich synem Oliwierem.