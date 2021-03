Kogo zastąpi Rogalska? Blady strach padł na gwiazdy TVN

Marzena Rogalska po odejściu z Telewizji Polskiej nie narzeka na brak zajęć. Dziennikarkę wciąż można usłyszeć na antenie Radia Złote Przeboje, niedawno wydała też swoją powieść "Czas tajemnic". Jakiś czas temu dziennikarka zdradziła jednak, że planuje powrót na wizję, co uruchomiło falę spekulacji, gdzie miałaby się pojawić. "Super Express" informował, że dawna gwiazda "Pytania na śniadanie" negocjuje z TVN. Według doniesień plotkarskich portali, Marzena Rogalska miałaby dołączyć do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". Serwis Pudelek sugerował nawet kolejny kobiecy duet w tym programie, jaki miałyby stworzyć Marzena Rogalska i Beata Sadowska. To oznaczałoby jednak zmiany w obsadzie porannego formatu, z którym musiałaby pożegnać się jedna z dotychczasowych par.