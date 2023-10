"Ród Smoka" ma namieszać w fabule książki. Są przecieki z drugiego sezonu

Przypomnijmy, że w pierwszym sezonie Aegon III jest pokazany jako noworodek. W książce został on wysłany z bratem drogą morską do Pentos, by przeczekać wojnę domową. Ale był wtedy dużo starszy niż w serialu. U Martina rozegrała się też ważna scena porwania brata Aegona i śmierci jednego ze smoków. Obie są kluczowe dla późniejszej narracji, więc można zakładać, że scenarzyści nie pominą tych wątków w serialu. Pytanie jednak, czy zostaną przedstawione w nadchodzącym sezonie, czy dopiero w kolejnym (który jeszcze nie został zapowiedziany) przez zmienioną chronologię.