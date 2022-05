Robin Parkinson rozśmieszał Polaków do łez. Aktor miał 92 lata

Robin Parkinson miał na swoim koncie ponad 130 ról filmowych i telewizyjnych. Debiutował w 1959 r. Brytyjscy widzowie mogli go kojarzyć z takich produkcji jak "Armia tatuśka", "South of the Border", "The Bill" czy "The Asylum". Jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Ernesta LeClerca, w którego wcielał się przez dwa lata na planie "Allo, Allo!".