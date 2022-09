Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie brał udziału w programie na poważnie. Naprawdę mu się poszczęściło

Ekspertka Magdalena Chorzewska w jednym z wywiadów mówiła o osobach, które "odrzuca" się już na etapie wstępnych castingów. Są to ludzie, którzy nałogowo biorą udział w różnych show i widocznie szukają jedynie rozgłosu. Najważniejszym warunkiem udziału w "Ślubie" powinna być szczera chęć znalezienia drugiej połówki i gotowość, by dać z siebie wszystko w tej relacji. Niestety, niektórzy uczestnicy mają to za nic.