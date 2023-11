Robert Stockinger wspomina, jak dostał pracę w TVN. Ujawnił, w czym pomógł mu ojciec

"10 lat temu ten młokos wymarzył sobie pracę w "Dzień Dobry TVN". Dlatego wyskrobał list motywacyjny, załączył CV i aplikował na reportera przez portal wirtualnemedia.pl. Akurat skończyłem studia i postanowiłem spróbować. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, co mnie czeka w tej redakcji, to w życiu bym nie uwierzył" - kończy wpis Robert Stockinger, do którego załączył swoje dawne zdjęcie z CV i "zwrotkę" z TVN.