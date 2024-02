Robert Kantereit zaskakująco opisał rzeczywistość. Gęsto się z tego tłumaczył

"Z deszczu pod rynnę. Co poeta miał na myśli, tłumacząc, co miał na myśli?", "Analizuję to tłumaczenie po raz dziesiąty i dalej nie wiem, o co chodzi z tym zamachem, który miał być zamiarem", "Zamach, zamiar, przecież to to samo, oba słowa zaczynają się na 'z'" - dogryzali lekko dziennikarzowi użytkownicy mediów społecznościowych.