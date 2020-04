Robert Janowski przeprasza za wypowiedź o testach na przeciwciała. "Biję się w pierś"

Temat kwarantanny wynikającej z pandemii to obecnie jedna z najbardziej "nośnych" kwestii poruszanych w mediach i w potocznych rozmowach. Choć pojawiają się systematycznie informacje, że naukowcy wiedzą coraz więcej na temat koronawirusa i pracują nad metodami walki z patogenem, sprawa jest wciąż świeża i niewątpliwie do odkrycia pozostało wciąż wiele niewiadomych.

Dlatego też władze, m.in. za pomocą mediów nawołują, by wciąż być zdyscyplinowanym, stosować się do zasad izolacji społecznej i zachowywać środki ostrożności. Swoją cegiełkę dokładają znani i lubiani, którzy wykorzystują swoją popularność, by zachęcać fanów do pozostawania w domach i dbania o siebie. Często dzielą się pomysłami na spędzenie kwarantanny lub wiedzą, jaką zdobyli na temat ów wirusa.

- To badanie wykrywające obecność przeciwciał we krwi, czyli informujące, czy w ciągu ostatnich- dwóch tygodni miałeś ewentualny kontakt z patogenem – tłumaczył. - Ja tego, niestety, nie doczytałem... Poszliśmy sobie to zrobić, bo myślałem, że ślady w naszej krwi będą kilkumiesięczne. Podejrzewaliśmy coś, bo ciężko przechorowaliśmy grypę, chyba. To trwało trzy miesiące - grudzień, styczeń, luty.... Myśleliśmy, że to dziadostwo było już wcześniej w Polsce, ale niewykryte... Ale te badania dotyczą tylko dwóch tygodni do tyłu – mówił w rozmowie.