Robert Janowski stracił pracę? Mamy komentarz

W mediach pojawiły się informacje, że program "Gra muzyka" spada z anteny w Telewizji Puls. To z kolei oznacza, że Robert Janowski po raz kolejny stracił pracę. Jaka jest prawda? Postanowiliśmy to sprawdzić.

- Umowa z TV Puls dotycząca programu "Gra Muzyka" była podpisana tylko na sezon jesienny, ponieważ TV Puls wiosną zawsze stawiała na seriale. Program "Gra muzyka" od początku nie był brany pod uwagę w letniej ramówce. To samo dotyczy Roberta, który współpracował z Pulsem tylko jako gospodarz programu "Gra Muzyka". Umową związany był, jak zawsze, z producentem zewnętrznym Media Corporation, a nie z samą telewizją. Ale zawodowa wiosna Roberta zapowiada się kwitnąco... - zdradza w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wygląda na to, że rzeczywiście program "Gra Muzyka" będzie miał przerwę w emisji, ale nie oznacza to, że Robert Janowski nie będzie miał co robić.