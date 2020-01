Robert Janowski stracił pracę. "Gra muzyka" spada z anteny po jednym sezonie

W ramówce TV Puls nie pojawi się już program "Gra muzyka". Robert Janowski stracił pracę.

To nie jest dobry czas dla Roberta Janowskiego. Okazuje się, że jego program "Gra muzyka" nie miał najlepszej oglądalności Stacja postanowiła wycofać go z wiosennej ramówki.

Robert Janowski związał się z Telewizją Puls po tym, jak rozstał się z Telewizją Polską. Tam prowadził kultowe muzyczne show "Jaka to melodia?". Niestety, po 20 latach nie doszedł do porozumienia z władzami TVP. Potem Janowski zaczął szukać pracy gdzie indziej.

Ostatecznie do ramówki Telewizji Puls wszedł program "Gra muzyka".

- Cały program to improwizacja, coś, co uwielbiam i zawsze stosuję w swojej pracy - komentował Janowski. Jak podkreślał, format to "fajna, rodzinna rozrywka". - W każdym programie będzie gość, z którym będę starał się rozmawiać na tematy głównie dotyczące ich twórczości, ale chciałbym, żeby były również nieco osobiste, lecz bez taniej sensacji - mówił o show Robert Janowski.