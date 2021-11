Jest cały w emocjach. Poruszające słowa Roberta Janowskiego po zwycięstwie w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"

W finale Janowski wykonał utwór Erica Claptona pt. "Layla", a od publiczności i samego jury otrzymał owacje na stojąco. "Robert, wstanę z szacunku i z wielkiej sympatii. Cieszę się bardzo, że mogłam cię spotkać w tym programie" - wyznała zachwycona Małgorzata Walewska. "To jest jakieś magiczne, co za każdym razem wnosisz na tę scenę. W zasadzie zmierzyłeś się tu z samymi legendami, i na pewno nie będzie przesadzone to, co teraz powiem. Jesteś legendą tego programu!" - zachwycił się Gromee.