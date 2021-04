Janowski komentuje doniesienia tabloidu. "Nie takie kryzysy się pokonywało"

"Ja tylko powiem, że nie takie kryzysy się pokonywało 💪😍 Najważniejsze zawsze jest to, że 'walczymy' razem i wciąż nam się chce 👩‍❤️‍👨 Ale co za dużo to...🤪 I majówka już 'wespół w zespół' z żonką, bo 'Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jeżeli kochać, to tylko we dwóch' 😃 Long Vita - jedziemy do Was 💪 Monia uparła się na ciąg dalszy dietetycznie, ale ja 'full wypas' 🥘 😂 A państwu życzymy słonecznych dni 🌞" – napisał dziennikarz.