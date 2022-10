Robert Janowski ma stalkerkę. "Czasem bywało groźnie"

- Akurat ta pani jest chora. Żyje w rzeczywistości innej niż my. Wydaje jej się, że ona w tej rzeczywistości jest ze mną. To nie mija i nie minie. Nawet jakieś sądy i prokuratury, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, bo ona tego nie przestanie robić. Dla niej to jest ta rzeczywistość, w której funkcjonuje. Musiałaby brać leki na stałe, ktoś musiałby się nią opiekować. Trzeba będzie z tym żyć - powiedział Janowski.