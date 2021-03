Robert Górski żali się na paparazzi. Dlaczego wziął na warsztat kurierów?

- To oni mi ciut dogryźli. Jakieś dwa lata temu pojawiły się w plotkarskiej prasie artykuły o mnie. Przykre, bo nie dość, że tabloidy niemal weszły mi do łóżka, to jeszcze pisały kłamstwa. Nałożyło się to z narodzinami córki. Paparazzi ruszyli, bo okazało się, że "się klikam". Zaczęli mnie i żonę wręcz napastować. Podczas spacerów z wózkiem szli za nami i robili zdjęcia. Za pierwszym razem zastanawiałem się, co za mną jest takiego ciekawego. Po chwili domyśliłem się, że chodzi o nas - zaczyna Robert Górski.