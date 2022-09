Rewelacyjna obsada. Internauci oszaleli na punkcie jednego nazwiska

"Uuuuu, to może być uczta", "Sztos, a Pan Robert to już wisienka na torcie", "Wszystkie te nazwiska to super liga, ale i tak Robert Makłowicz pozamiatał" - komentowali internauci, którzy z niecierpliwią wyczekują nowego serialu. Warto jednak przypomnieć, że wymienionych ulubieńców nie zobaczymy na ekranie, a jedynie usłyszymy. Nowa produkcja Chmielarza i Ćwieka będzie mieć formę słuchowiska. Audioserial będzie dostępny na jednej z platform streamingowych.