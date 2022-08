Ewa Wachowicz o konflikcie z Robertem Makłowiczem. "Musiałam postawić na siebie"

- Domyślam się, o co Robertowi może chodzić - wyznała Wachowicz w rozmowie z Michałem Misiorkiem. - Gdy Nina Terentiew w 2007 r. przeszła z Dwójki do Polsatu i została tam dyrektorem programowym, zaprosiła mnie na spotkanie. Powiedziała mi, że chciałaby mieć na swojej antenie program kulinarny i zależy jej, żebym to ja go prowadziła. Podeszłam do tej propozycji bardzo poważnie i zaczęłam się nad nią zastanawiać. Ale nie podjęłam wtedy żadnej decyzji. Robert zakomunikował mi, że kończy naszą współpracę w lipcu 2007 r., a ja pierwszy odcinek programu "Ewa gotuje" nagrałam dopiero końcem sierpnia - wyjaśniła obszernie Ewa Wachowicz.