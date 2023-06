Reklamy piwa pod lupą KRRiT. Stacje muszą się tłumaczyć

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zainteresowała się też teledyskiem do utworu zespołu Weekend "Wypijemy Popłyniemy", twierdząc, że łamie ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Według przepisów alkoholu nie można promować w odniesieniu do atrakcyjności seksualnej, relaksu czy wypoczynku. Tym samym wezwano do wyjaśnień stację Power TV, która wyemitowała podejrzany teledysk.