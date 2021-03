Reakcje mediów na wywiad Meghan i Harry’ego

Relacje między Meghan i Harrym a brytyjską prasą, a zwłaszcza tabloidami, od dawna są burzliwe. Historyczny wywiad wyemitowany w niedzielę wieczorem w amerykańskiej telewizji musiał wzbudzić także ogromne zainteresowanie mediów w Wielkiej Brytanii. Prezentujemy przegląd komentarzy na Wyspie.

Dwugodzinny wywiad Harry'ego i Meghan dla Oprah Winfrey został wyemitowany przez CBS w godzinach największej oglądalności w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii był wówczas środek nocy. Od początku wiadomo było, że rozmowa z pewnością przejdzie do historii. Jak relacjonowały ją media w Wielkiej Brytanii?

Daily Mail

"Daily Mail" opisywał historyczny wywiad od deski do deski, starając się przy tym ująć wszystkie sensacyjne wiadomości w jednym nagłówku. Wyszło mniej więcej w ten sposób: "Meghan twierdzi, że miała myśli samobójcze, kiedy była w 5 miesiącu ciąży, Kate doprowadziła ją do płaczu, a rodzina królewska odmówiła uczynienia Archiego księciem, ponieważ martwili się, jak 'ciemny' będzie, kiedy Harry ujawnił, że ich nowe dziecko będzie DZIEWCZYNĄ”.

Księżna Kate świadkiem w sądzie w sprawie księżnej Meghan?

Witryna tabloidu zawierała również widoczny baner, który brzmiał: "Chciałam siebie zabić" oraz zapętlony klip z wywiadu z tym samym przekazem. Podczas gdy w serwisie "Daily Mail" dominowały relacje reporterskie (znalazło się ich przynajmniej kilkanaście), w wydaniu papierowym skupiono się na zarzutach związanych z kolorem skóry Archiego: "Meghan oskarża pałac o rasizm" - informowała pierwsza strona.

The Sun

"Meghan Markle może nigdy nie wrócić do Wielkiej Brytanii po tym, jak zdenerwowała rodzinę królewską w wywiadzie dla Oprah" - napisała gazeta "The Sun". W artykule napisanym jeszcze przed emisją wywiadu cytowano "osoby wtajemniczone, bojące się, że ona i książę Harry mogli spalić mosty, nie uprzedzając członków rodziny, co było na dwugodzinnej rozmowie przed jej pokazaniem".

"The Sun" utkało przy tym nowy wymowny termin (a jednocześnie tytuł artykułu) "Megxile". Wcześniej decyzję pary o odejściu od królewskich obowiązków nazwano "Megxit" na wzór określenie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ("Brexit").

W późniejszej edycji "The Sun" znajdziemy głównie odniesienia do wypowiedzi Meghan na temat samobójstwa. "Meghan miała myśli samobójcze”- napisano wielkimi literami.

Daily Mirror

Jeszcze przed wydaniem Sky News zapowiedziały, że poniedziałkowe drukowane "Daily Mirror" będzie wskazywać na "ogromny smutek" księcia Karola i Williama, pośród "opadu wywiadu z Oprah". Dziennik również odnosi się do pytań o kolor skóry Archiego. Podczas wywiadu Meghan powiedziała, że ​​członkowie rodziny kilkakrotnie zwracali się do niej w sprawie koloru skóry nienarodzonego Archiego.

The Times i Daily Express

"The Times" na pierwszej stronie umieścił zdjęcie brytyjskiej królowej, która przemawiała do narodu w niedzielę. Gazeta odnotowała, że Elżbieta nie powiedziała ani słowa wprost o oczekiwanym przez wszystkich wywiadzie Meghan i Harry'ego dla CBS. Jednak pewne odniesienia do wywiadu pary były w jej przemowie czytelne i oczywiste. Podczas orędzia królowa między innymi podkreślała znaczenie więzi rodzinnych i swoich zadań. "Times" zatytułował artykuł "Królowa podkreśla swoje zadanie, gdy Meghan mówi”.

Podobnie akcenty rozkładają się w "Daily Express". Gazeta zdecydowała się umieścić na pierwszej stronie duże zdjęcie królowej. Meghan i Harry znaleźli się dopiero pod cytatem "Łączy nas poczucie obowiązku i rodziny".

Pierwsze strony "The Daily Telegraph" i "The Guardian" poprzedzają wywiad, więc poświęca się mu niewiele uwagi. W "The Telegraph" znajdziemy głównie informacje o przemówieniu królowej. "The Guardian" akcentuje natomiast możliwy rekord oglądalności.

Na swojej stronie internetowej "The Guardian" skupia się już na myślach samobójczych Meghan i rasizmie w pałacu. Dużo uwagi poświęca też trudnej relacji Meghan i Kate Middleton.