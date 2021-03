Winfrey zatkało po komentarzu Meghan. "What?!"

Stacja CBS wyemitowała prawie dwugodzinny wywiad z Meghan i Harrym na temat ich prywatnego życia. Poruszone wątki wstrząsają dziś opinią publiczną. I trudno się dziwić, bo para opowiedziała o przykrościach, jakie spotkały ich na królewskim dworze, o wojnie w rodzinie, o powodach ucieczki z Wielkiej Brytanii. Jednym z nich był krytyczny stan ich zdrowia psychicznego. Meghan wyznała, że myślała o tym, by się zabić. Harry komentował, że bał się o życie żony i musieli podjąć stanowcze kroki, by się ratować. - Nie widziałam żadnego rozwiązania. Wręcz wstydziłam się, że muszę powiedzieć to Harry'emu. Ale nie chciałam żyć. To była prawdziwa i nieustanna myśl. Myślałam, wtedy, że to rozwiąże wszystkie problemy - powiedziała Markle.