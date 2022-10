"Ranczo": Grzegorz Wons stanowczo o pomyśle powrotu serialu. "Trzeba odejść w chwale"

- To by było totalne nieporozumienie. Umarł Paweł i jeszcze kilku aktorów. Zmarł też scenarzysta. Trzeba odejść w chwale. Nie widzę powodu, żeby po latach wchodzić do tej samej rzeki. To nigdy nie będzie to samo, co było, bo zrobiliśmy fantastyczną rzecz, możemy z niej być dumni. Nie ma co wracać do tego, co było - powiedział aktor w rozmowie z "Faktem".